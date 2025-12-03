miércoles, diciembre 3, 2025
TRABAJADORES DEL ECOPARQUE DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO Y FALTA DE CONOCIMIENTO DE NUEVOS FUNCIONARIOS

Miguel Ramón Córdoba, secretario general del SUTBAJC, afirmó que personal sindicalizado del Ecoparque enfrenta hostigamiento y presiones por parte de la coordinadora y la administradora del área, quienes —señaló— desconocen el funcionamiento del recinto y entorpecen las labores cotidianas. Explicó que ambas funcionarias, adscritas al Sindicato de Tres Poderes, responsabilizaron a trabajadores del SUTBAJC por hechos recientes, entre ellos la muerte de un mono y el traslado accidental de una tortuga al estanque de los hipopótamos.

Córdoba sostuvo que el personal recién incorporado “subió como la espuma, sin conocimientos y con errores”, además de rechazar capacitaciones y asumir una actitud de confrontación hacia los demás empleados. Enfatizó que lo primordial debería ser el trabajo en equipo, sin tratos diferenciados entre sindicatos. Añadió que ya buscan una salida mediante la síndica de Hacienda, Marcia Hernández Toral, con la petición de una revisión interna antes de acudir de manera formal ante la Unidad Administrativa.

