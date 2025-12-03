ENTRE GRITOS DE “¡TRAIDORES, TRAIDORES!” AVANZA EN COMISIÓN LA LEY DE AGUAS

El avance de la nueva Ley de Aguas desató molestia dentro y fuera del recinto legislativo, donde el grito de “¡Traidores, traidores!” marcó la sesión. La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó únicamente en comisión el dictamen, con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, paso previo antes de llegar al Pleno.

La mayoría legislativa pretende que la iniciativa sea discutida y votada de emergencia este mismo día. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, anunció que la Junta de Coordinación Política tendrá una reunión extraordinaria para modificar el orden del día y colocar la discusión de la Ley de Aguas Nacionales como prioridad.