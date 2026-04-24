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MORENA VIOLENTÓ LEYES ELECTORALES CON REUNIÓN PARTIDISTA DEL MIÉRCOLES: ARCE; “HAY DESESPERACIÓN POR EL MAL GOBIERNO DE LAYDA”

El diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, afirmó que el acto encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román no solo evidenció una designación apresurada, sino también un evento con características de campaña anticipada, al que acudieron funcionarios de alto nivel en pleno horario laboral.

De acuerdo con el legislador, la presencia de integrantes del gabinete estatal, alcaldes y diputados en un acto político dentro de un recinto oficial refleja un uso indebido de funciones públicas con fines electorales. Señaló que, en lugar de atender las responsabilidades de gobierno, se priorizó una estrategia política que podría vulnerar los tiempos establecidos por la ley.

Arce Ontiveros sostuvo que esta decisión responde a una aparente urgencia interna en Morena, derivada tanto de tensiones al interior del partido como del desgaste del actual gobierno estatal. Afirmó que el proceso deja ver “desesperación” ante el escenario político y el descontento ciudadano.

Asimismo, indicó que el adelanto en la definición de una figura rumbo a la gubernatura rompe con los tiempos electorales y podría interpretarse como un intento de posicionamiento anticipado, lo cual está regulado por la legislación vigente.

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