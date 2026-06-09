DEFENDAMOS LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE INFORMA, CUESTIONA Y CONSTRUYE: DELMA RABELO

En la tribuna del Congreso del Estado, la diputada priísta Delma Rabelo Cuevas convocó a sus compañeros legisladores y a la sociedad campechana a recuperar la civilidad en el debate público y a defender una libertad de expresión, incluyendo las redes sociales, para informar, dialogar, cuestionar y construir, con lo cual gana la sociedad entera, y no ser utilizada como pretexto para promover v¡olenc¡a, persecución, discriminación o linchamientos públicos.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, la diputada resaltó que una sociedad democrática no se construye desde el odio ni desde la descalificación permanente, sino escuchando, dialogando y respetando, sin renunciar a la ética, al respeto o a la dignidad humana, porque la palabra sin duda tiene poder y puede construir o destruir, informar o manipular y acercarnos o dividirnos.

La libertad de expresión no se mide por quien está más fuerte o quien tiene un micrófono, sino por quien tiene la capacidad de expresar esta libertad con respeto al derecho de los demás, puntualizó Rabelo Cuevas.