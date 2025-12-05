¡SE HACE A LA VÍCTIMA! DICE PABLO QUE NO COMPARECIÓ PORQUE LOS DIPUTADOS SÓLO BUSCAN SACAR RAJA POLÍTICA

Con el argumento de que el esquema de comparecencias es muy acartonado y que muchos diputados no leen la Ley de Ingresos sino buscan sacar raja política del tema en exposición, el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus justificó su ausencia para exponer y defender su paquete económico 2026 ante los diputados.

Admitió que le tocaba hoy en la mañana, pero “ya he ido en varias ocasiones y creo que son otros tiempos, lo hemos visto con lo que ha pasado en días recientes, ya son otros tiempos, el esquema es muy acartonado, tú vas y hablas de tu Ley de Ingresos, muchos de ellos (en referencia a los diputados) no la leen y te preguntan cosas que le pasa el asesor o quien los coordina y en general no es para ayudar a tu Municipio, sino para ver cómo sacar una raja política del tema que estés exponiendo”.

Creo, agregó la autoridad carmelita, que coinciden mis compañeras y compañeros alcaldesas y alcaldes que después de estar en una presentación en el Congreso de tu ley de ingresos, nada bueno tienes para tu Municipio, al final votan lo que quieren, como quieren, y si tú hiciste una modificación pues al final del día ellos la pueden rechazar o avalar, porque siento que no hay ese conocimiento profundo de la administración pública en el caso de los Municipios, entonces si no conoces cómo puedes ayudar o cómo puedes aportar algo a favor y sobre esta dinámica ha versado las veces que me ha tocado estar, por eso creo que es tiempo también de que el Congreso replantee este mecanismo para ver realmente así como lo externan hoy en día, cómo pueden ayudar a los Municipios y a sus juntas municipales, para que haya un buen gasto y el dinero rinda más.

Pablo Gutiérrez afirmó que los formatos de comparecencias son de los tiempos pasados del sistema pasado donde un día tenía que ir al alcalde al banquillo de los acusados y los diputados cuestionarlo y de ahí esperar que pasen los días, el próximo año o en los días siguientes ver cómo le hace uno para poder recaudar.

Sobre su paquete económico 2026, el munícipe dijo: “Comentan ahorita algunos que es para subir impuestos y que por eso no fui, no es cierto porque los de su fracción en el Cabildo no se opusieron, se abstuvieron y eso suma al voto de la mayoría, entonces no es porque estemos ocultando algo, al contrario, vienen buenos incentivos y buenas sorpresas en esta Ley de Ingresos, como eliminar cobros (no precisó cuáles), reducir trámites (tampoco detalló), castigar cuando alguien se comporta de manera indebida, en el caso de las aguas jabonosas, del sacar a pasear a tu mascota y no recoger sus heces, entre otros.

Vía: Ahora Noticias