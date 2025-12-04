EXIGE CCEC RESPONSABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y FINANCIERA EN EL PAQUETE ECONÓMICO ESTATAL
El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC) respaldó el proyecto de ingresos y egresos del Gobierno del Estado, pero exigió que se aplique “con responsabilidad técnica, social y financiera, tal y como debería llevarse a cabo cualquier eje de obra pública”, y que la obra pública sea ejecutada por campechanos, además de apoyar la intención de contratar deuda por más de mil 200 millones de pesos.
Encabezados por su presidenta Martha Reyes Aldama, y después de reunirse con integrantes de la Secretaría de Finanzas, afirmaron: “Reconocemos la importancia de este proyecto y celebramos y solicitamos que ese recurso se quede entre las empresas vinculantes que puedan participar en estas solicitaciones, y solicitamos responsabilidad técnica, social y financiera con la que debería llevarse a cabo cualquier eje de obra pública”.
Reyes Aldama dijo que han analizado la Ley de Ingresos y Egresos “y concluimos que la inversión conecta y transforma. Reconocemos que Campeche necesita oficialmente infraestructura moderna, funcional y segura, pero es necesario y muy importante conocer los proyectos, porque la transparencia es la base de la confianza”.
Apoyamos a esta iniciativa en la medida que su implementación esté acompañada de un ejercicio claro, puntual y de revisión de cuentas, y desde el CCEC solicitamos la publicación abierta del programa de infraestructura carretera, que los recursos se destinen exclusivamente a los fines aprobados en la exposición de motivos y que haya presentación periódica de informes y costos, recalcaron.
Pidieron la participación activa del sector empresarial en el seguimiento de inversión y un mecanismo formal de participación, pues es muy importante que toda esta inversión se quede en casa, Campeche para los campechanos, pues necesitamos mucho ingreso y por eso vamos a estar pagando.
Sabemos que no tienen nuevos impuestos, aunque sí hay unos derechos que suben, por eso estaremos vigilantes como empresarios, subrayaron.