EXIGE CCEC RESPONSABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y FINANCIERA EN EL PAQUETE ECONÓMICO ESTATAL

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC) respaldó el proyecto de ingresos y egresos del Gobierno del Estado, pero exigió que se aplique “con responsabilidad técnica, social y financiera, tal y como debería llevarse a cabo cualquier eje de obra pública”, y que la obra pública sea ejecutada por campechanos, además de apoyar la intención de contratar deuda por más de mil 200 millones de pesos.

https://youtu.be/o-W1v-m4J2o



Encabezados por su presidenta Martha Reyes Aldama, y después de reunirse con integrantes de la Secretaría de Finanzas, afirmaron: “Reconocemos la importancia de este proyecto y celebramos y solicitamos que ese recurso se quede entre las empresas vinculantes que puedan participar en estas solicitaciones, y solicitamos responsabilidad técnica, social y financiera con la que debería llevarse a cabo cualquier eje de obra pública”.



Reyes Aldama dijo que han analizado la Ley de Ingresos y Egresos “y concluimos que la inversión conecta y transforma. Reconocemos que Campeche necesita oficialmente infraestructura moderna, funcional y segura, pero es necesario y muy importante conocer los proyectos, porque la transparencia es la base de la confianza”.



Apoyamos a esta iniciativa en la medida que su implementación esté acompañada de un ejercicio claro, puntual y de revisión de cuentas, y desde el CCEC solicitamos la publicación abierta del programa de infraestructura carretera, que los recursos se destinen exclusivamente a los fines aprobados en la exposición de motivos y que haya presentación periódica de informes y costos, recalcaron.



Pidieron la participación activa del sector empresarial en el seguimiento de inversión y un mecanismo formal de participación, pues es muy importante que toda esta inversión se quede en casa, Campeche para los campechanos, pues necesitamos mucho ingreso y por eso vamos a estar pagando.

Sabemos que no tienen nuevos impuestos, aunque sí hay unos derechos que suben, por eso estaremos vigilantes como empresarios, subrayaron.