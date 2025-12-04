¡INDIGNACIÓN! TRAS MINUTOS DE RECLAMOS DE TESTIGOS, PERSONAL SALE A ATENDER A DESMAYADA A LAS PUERTAS DEL HOSPITAL “MAGDALENA”

A través de un video divulgado en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias Radio Fórmula exhibió la indiferencia y la falta de sentido humano en el hospital “Magdalena de las Salinas” de la Ciudad de México, donde ante los reiterados reclamos de las personas y medios, tras varios minutos personal salió a atender a una señora que se desmayó a las puertas del nosocomio.