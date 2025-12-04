jueves, diciembre 4, 2025
QUE ACLARE EL SENADOR ADÁN SOBRE LA MENCIONADA RED MILLONARIA CON LA QUE RECIBIÓ $79 MILLONES: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina que ofrece desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó: “Sí, que aclare senador”, en relación a la red millonaria de Adán Augusto López, con la que recibió hasta 79 millones de pesos no declarados.


A través de la bancada de los senadores de Morena hay un grupo, por lo menos se sabe de 13, que no están conformes con la operación que ha tenido el senador sobre todo en la transparencia, expuso una reportera, a lo que la presidenta señaló: “Eso es pura politiquería, la verdad, no conozco ni un senador que tenga quejas, la verdad”.

