CALAKMUL“¡OLVIDÓ!” CONVENIO CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA RECIBIR DINERO POR COBRO DE PLACAS VEHICULARES EN SU PAQUETE ECONÓMICO 2026

En el análisis del presupuesto municipal 2026, el tesorero de Calakmul, Iván Nava Pacheco, reconoció que el Ayuntamiento no recibe ingresos derivados del cobro de placas vehiculares, debido a que ese recurso lo recauda directamente la Secretaría de Finanzas del Estado, lo que el diputado de MOCI, Pedro Armentía López, calificó como una omisión administrativa, debido a que los demás Municipios reciben ese recurso mediante un convenio con el Gobierno del Estado, ante lo cual tiene hasta antes que concluya este año para tramitarlo, y además, en el 2025 sí fue contemplado.

Nava Pacheco argumentó que, pese a que dicho rubro aparece contemplado en leyes anteriores, en la práctica el Municipio, encabezado por la alcaldesa Guadalupe Acevedo Rodríguez, no percibe esos fondos. “Nos estamos basando en lo que realmente recaudamos. No tenemos ingresos en ese rubro porque lo cobra la Secretaría de Finanzas; nosotros no cobramos las placas”, expuso.

Armentía López resaltó la ausencia de Calakmul en el convenio con el Gobierno Estatal para recibir ese tipo de recursos, y cuestionó: “¿Qué han hecho para que el Municipio pueda recibir este recurso? Ciudad del Carmen recibirá más de 80 millones de pesos este año; Campeche, 41 millones; Hecelchakán, 6 millones… No entiendo la lógica de por qué no tienen convenio”.

El legislador mocista urgió a la Administración municipal a gestionar el convenio antes de que concluya el año. Ojalá se puedan sentar con el Gobierno del Estado, firmarlo y esperar un ingreso que tanto necesitan”.

En respuesta, Nava Pacheco aseguró que retomará la observación y revisará si existe o no un convenio vigente. “Tomaremos su propuesta y checaré en la Secretaría de Finanzas. No tenemos ese recurso, gracias por la observación”.