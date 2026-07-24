SE DISPARA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN CAMPECHE; SUBE 10.8% EN TRES MESES

La percepción de inseguridad entre la población de San Francisco de Campeche registró un fuerte repunte durante el segundo trimestre de 2026. Bajo la administración de la gobernadora Layda Sansores San Román, el indicador pasó de 55.1% en marzo a 65.9% en junio, un incremento de 10.8 puntos porcentuales en apenas tres meses, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, prácticamente siete de cada diez habitantes de la capital consideran inseguro vivir en su ciudad. Además, San Francisco de Campeche se ubicó entre las seis ciudades del país que registraron un incremento estadísticamente significativo en la percepción de inseguridad respecto del trimestre anterior.

Los resultados corresponden a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, instrumento que mide trimestralmente la percepción de la población de 18 años y más sobre las condiciones de seguridad en las principales ciudades del país.