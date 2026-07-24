SECRETARIO DE LA COMUNA SE PORTÓ AGRESIVO AL FINALIZAR LA ÚLTIMA SESIÓN: SÍNDICO MARLON PÉREZ

-SU MOLESTIA FUE POR UNA PRESUNTA REUNIÓN DE JULIO SÁNCHEZ CON HUGO JUÁREZ

El síndico administrativo Marlon Pérez Benítez explicó que el altercado registrado al término de la más reciente sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Carmen se originó durante el debate del penúltimo punto del orden del día, relacionado con la autorización para que la Tesorería Municipal concentre los saldos de cuentas bancarias de ejercicios fiscales anteriores en una nueva cuenta.

En un video difundido en sus redes sociales, señaló que cuestionó dicho procedimiento, pero luego el regidor Salvador “Chavi” Gómez hizo señalamientos personales contra el síndico jurídico Julio Manuel Sánchez Solís al mencionar una presunta reunión con Hugo Juárez, lo que, afirmó, desvió la discusión de los temas oficiales.

Pérez Benítez aseguró que varios regidores solicitaron al secretario del Ayuntamiento (afín al exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus), José Alejandro Guerrero Cabrera, apegar la sesión al orden del día, y criticó que permitiera alusiones personales.

Durante el intercambio también intervinieron la regidora Lupita, el síndico jurídico y el secretario, mientras continuaban los señalamientos entre los integrantes del Cabildo, y el síndico sostuvo que el tiempo de la sesión se desperdició en asuntos ajenos al bienestar del Municipio, en lugar de atender temas prioritarios para Carmen.

Al concluir la sesión, Pérez Benítez afirmó que Guerrero Cabrera se acercó a su curul, lo tomó del brazo y le reclamó por una supuesta falta de respeto, acción que consideró una advertencia o amenaza.

También señaló que el funcionario hizo lo mismo con el síndico jurídico y acusó al regidor Chavi Gómez de incitar la confrontación.

El síndico administrativo reprobó cualquier acto de violencia, ofreció disculpas si sus palabras resultaron ofensivas e hizo un llamado a la presidenta municipal y a los integrantes del Cabildo a privilegiar el respeto y concentrarse en temas como seguridad, economía y desarrollo del Municipio.