“SE MUERE MI HIJO SI LE QUITAN EL PUESTO”, SEÑALA COMERCIANTE AL BORDE DEL LLANTO

EN EL AFA CIERRAN DE MANERA INJUSTA LOCALES

Bajo el argumento de que no abren de manera regular, la administración del mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) aseguró varios puestos, sin embargo, comerciantes afectados denunciaron que la medida es injusta, ya que sí cumplen con los horarios, pagos y obligaciones correspondientes.



Concepción Reyes Zavala, locataria afectada, señaló que desde el jueves pasado, personal del mercado rompió candados y retiró la mercancía de varios locales, incluyendo la de su hijo, quien lleva más de 40 años trabajando en el centro de abasto y actualmente enfrenta problemas de salud. “Todo lo asegurado fue trasladado a las oficinas administrativas, y si le quitan el puesto se muere, porque está enfermo y padece de la presión, de la azúcar y del corazón, como yo, y en estos días he estado mal”, externó al borde del llanto.



Asegura que mantiene sus pagos al día y que sólo una de las cortinas permanece parcialmente cerrada debido a una vitrina rota que representa un riesgo, y aún así opera y abre el negocio todos los días, y lamentó que la autoridad no tome en cuenta las condiciones económicas actuales, pues muchos locatarios apenas logran cubrir lo básico debido a la baja venta.



Reyes Zavala indicó que al menos cuatro puestos del pasillo donde trabaja fueron asegurados bajo el argumento de que no estaban en funcionamiento, situación que, asegura, no corresponde a la realidad, y pidió a la administración del mercado actuar con sensibilidad, dialogar y permitir que los locatarios recuperen sus espacios, pues dependen de ellos para subsistir.