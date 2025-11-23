En el reportaje presentado por Código Magenta surgió una comparación que cimbró el debate público: voces ciudadanas advirtieron que sólo falta que la presidenta Claudia Sheinbaum acuse que las movilizaciones recientes buscan sabotear los proyectos gubernamentales estrella, entre ellos el Mundial de Futbol, tal como en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz se responsabilizaba al movimiento estudiantil de interferir con las Olimpiadas.

El material expuso que participantes del movimiento actual observan paralelismos entre ambas épocas. Señalaron que la narrativa oficial intenta desactivar la fuerza de las marchas mediante señalamientos de supuestos intereses externos, táctica que, según estas voces, recuerda los discursos utilizados en 1968 para desacreditar a los estudiantes.

Estas opiniones reclamaron que persiste un intento por minimizar el descontento juvenil y reorientar la atención pública hacia temas que favorecen al gobierno. Por esto, señalaron que la figura de “ClauDÍAZ Ordaz” resume la percepción de quienes ven en el actual gobierno una estrategia que prioriza blindar sus proyectos antes que atender las exigencias sociales.

El reportaje concluyó con la pregunta que atraviesa a los movimientos estudiantiles y a los analistas críticos: ¿se repite la historia?