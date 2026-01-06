GASOLINA EN MÉXICO, LA MÁS COSTOSA DEL TOP 10 MUNDIAL

México registra el precio de gasolina más alto entre los diez países con mayor consumo a nivel mundial, de acuerdo con un análisis publicado por El Economista.

Durante diciembre, el precio promedio del litro de gasolina fue de 23.37 pesos, cifra superior a la de otros países del grupo, como Brasil, Japón, India, Canadá y Estados Unidos.

El análisis señala que la diferencia en el precio se explica principalmente por la carga fiscal. En México, por cada litro de gasolina se pagan 10.28 pesos en impuestos, el nivel más alto entre los países comparados.

En contraste, en Arabia Saudita el litro cuesta 11.14 pesos y solo 1.67 pesos corresponden a impuestos, lo que representa una carga casi cinco veces menor.

En el caso mexicano, el precio final incluye el IVA del 16 por ciento y el IEPS, que en 2025 es de 6.46 pesos por litro. Para 2026, la cuota del IEPS aumentará a 6.70 pesos por litro por ajuste inflacionario, incremento que, según la Secretaría de Hacienda, no impactará al consumidor final.