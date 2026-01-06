martes, enero 6, 2026
TAXISTA FALLECE DENTRO DE LA TAQUERÍA EN ESCÁRCEGA

Escárcega.- Un taxista perdió la vida este día al interior de la taquería Cristy, ubicada en el municipio de Escárcega, presuntamente a causa de un infarto fulminante.

La persona fue identificada como Eliazar T. M., quien se encontraba dentro del establecimiento cuando ocurrió el deceso.

Al lugar arribaron paramédicos del SAMU; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la policía acordonaron el área en espera del arribo del personal del SEMEFO para realizar las diligencias correspondientes.

