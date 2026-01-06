martes, enero 6, 2026
DOS HERIDOS Y DAÑOS POR 50 MIL PESOS DEJA FUERTE ACCIDENTE PROVOCADO POR UNA PATRULLA POLICIACA AL INVADIR CARRIL OPUESTO

San Francisco de Campeche. Agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana a bordo de la patrulla 0785 protagonizaron un aparatoso hecho de tránsito en los límites de las colonias San Rafael y San Arturo, dejando a dos personas heridas y daños superiores a los 50 mil pesos.

El accidente se originó cuando el patrullero invadió el carril opuesto para rebasar e impactó el costado izquierdo de un auto compacto que daba vuelta en preferencia, avanzando varios metros hasta ingresar a un lote en obra negra.

