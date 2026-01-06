GENEROSIDAD DE FELIGRESES LLEVA ALEGRÍA A NIÑOS DE COMUNIDADES VULNERABLES

REYES MAGOS REPARTEN MÁS DE 500 JUGUETES

Ciudad del Carmen.- El Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora del Carmen dio a conocer que gracias a la generosidad de los feligreses, los Reyes Magos entregaron más de 500 juguetes a niñas y niños de comunidades con mayores necesidades en la Isla, como parte de una actividad solidaria que se ha consolidado como tradición cada 6 de enero.



La actividad se realiza desde la llegada de Francisco Verdejo Aguilera como rector del Santuario, al encomendar a la Catequesis Infantil la organización de la recolecta y distribución de juguetes, que son recibidos durante el mes de diciembre a través de convocatorias realizadas en las misas matutinas y vespertinas, principalmente en los horarios de las 7:00 y 10:00 de la mañana.



Lo recolectado es donado por feligreses, niñas y niños que participan en la catequesis, a quienes se les explica que sus aportaciones serán entregadas el 6 de enero por los Reyes Magos a menores de comunidades vulnerables.



En esta ocasión, integrantes del Santuario caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltasar iniciaron el recorrido en la comunidad de Puerto Rico, en la Península de Atasta, donde se entregaron alrededor de 100 juguetes.



Luego, se trasladaron a la colonia Tierra y Libertad para continuar con la repartición del resto de los regalos, alcanzando un total estimado de entre 500 y 600 juguetes entregados.



Los organizadores destacaron que más allá de la cantidad de regalos, el verdadero valor de esta actividad radica en la sonrisa de las niñas y los niños beneficiados, gesto que, aseguran, retribuye por completo el esfuerzo y la generosidad de la feligresía.