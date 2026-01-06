MÉXICO FIJA POSTURA EN LA OEA Y RECHAZA INTERVENCIÓN EN VENEZUELA

México fijó este martes una postura firme ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con respecto a la situación en Venezuela, al rechazar cualquier forma de intervención militar o injerencia en los asuntos internos de otros Estados y subrayar el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de las naciones.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente celebrada en Washington, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante el organismo hemisférico, afirmó que la no intervención es un principio constitucional de la política exterior mexicana y que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia, sino a los pueblos de cada país.

Encinas también destacó que México rechaza el uso de la fuerza contra la soberanía o la independencia política de cualquier nación, y abogó por que la situación en Venezuela se resuelva mediante el diálogo y la negociación entre las partes, sin injerencias externas. La postura de México ante la OEA refuerza los principios tradicionales de su política exterior que privilegian la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional.