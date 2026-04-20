IMPACTANTE IMAGEN DESDE TEOTIHUACÁN TRAS ATAQUE ARMADO EN PLENA ZONA ARQUEOLÓGICA

Peritos realizaron diligencias en la pirámide de La Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego del ataque armado perpetrado por un hombre que asesinó a una turista canadiense y posteriormente se quitó la vida con un arma de fuego; el hecho dejó además seis personas lesionadas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, en una escena que ha generado impacto internacional por ocurrir en uno de los sitios más emblemáticos del país.

Fuente: Radio Fórmula