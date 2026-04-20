TIROTEO EN TEOTIHUACÁN DEJA DOS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS

Un ataque armado registrado este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo al menos dos personas sin vida, entre ellas una turista extranjera, además de varios heridos. De acuerdo con reportes oficiales, el agresor abrió fuego desde la Pirámide de la Luna contra visitantes que se encontraban en el sitio, generando pánico entre decenas de turistas nacionales y extranjeros.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando el sujeto armado disparó en repetidas ocasiones, provocando la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense, mientras que otras personas resultaron lesionadas, algunas por impactos de bala y otras al intentar huir del lugar. Tras la agresión, el atacante se quitó la vida en el mismo sitio, por lo que el número de fallecidos ascendió a dos.

Autoridades de seguridad desplegaron un operativo en la zona, asegurando armas y acordonando el área para realizar las investigaciones correspondientes. El hecho generó preocupación debido a que ocurrió en uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.