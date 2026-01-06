RENUNCIA DE ALTO PERFIL SACUDE AL ÓRGANO JUDICIAL CERCANO A ZALDÍVAR; SE VA LORENA PÉREZ ROMO

La magistrada Lorena Josefina Pérez Romo presentó su renuncia al Órgano de Administración Judicial, a poco más de cuatro meses de haber sido electa para un periodo de seis años, convirtiéndose en la primera dimisión de alto perfil tras la reciente elección judicial.

La salida adquiere especial relevancia por la cercanía de Pérez Romo con Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su renuncia se produce en un momento en el que la influencia del grupo identificado con Zaldívar dentro del nuevo Poder Judicial comienza a ser cuestionada.

Pérez Romo fue designada por la nueva Corte para integrar el OAJ y previamente participó como aspirante a ministra de la Suprema Corte, sin lograr el nombramiento. Antes de ello, se desempeñó como magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, jueza de Distrito en Colima y funcionaria judicial en diversos cargos.

Hasta el momento no se han informado los motivos de su salida, ni si esta responde a razones personales o a diferencias internas dentro del órgano. Tampoco se ha precisado la fecha en que se hará efectiva la renuncia, y el Poder Judicial no ha emitido aún un comunicado oficial al respecto.

La dimisión ocurre en un contexto de reacomodos dentro del Poder Judicial, donde distintos movimientos recientes apuntan a una pérdida de fuerza del grupo que, durante la gestión de Zaldívar, concentró posiciones clave en la administración judicial.

