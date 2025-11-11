martes, noviembre 11, 2025
Lo último:
Nacionales

BLINDAN PALACIO NACIONAL ANTE MARCHA DE LA GENERACIÓN Z DE ESTE 15 DE NOVIEMBRE

El Palacio Nacional amaneció este lunes blindado con vallas metálicas de casi tres metros de altura, ante la próxima “Marcha de la Generación Z”, programada para el 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante la madrugada fueron colocadas vallas en todo el frente del recinto histórico, así como en los accesos por las calles Corregidora y Moneda. Hasta el momento, cuadrillas de trabajadores continúan soldando las estructuras para reforzarlas.

En redes sociales se ha convocado a una marcha por parte de usuarios que se identifican como simpatizantes de la Generación Z, con el propósito de exigir a las autoridades un alto a la violencia en México y la renovación del mandato.

La movilización, que ha generado amplia expectativa en plataformas digitales, motivó al gobierno capitalino a implementar medidas de seguridad para resguardar el recinto donde se encuentran las oficinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También te puede gustar

Vamos acabar con los que solo esperan el “dedazo “: AMC

EL PROGRAMA QUÉ IMPORTA MUESTRA EL PECULIAR VESTIDO DE LAYDA SANSORES 

ECLIPSE LUNAR SERÁ VISIBLE EN TODO MÉXICO ESTE 13 DE MARZO Y LA MADRUGADA DEL 14

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *