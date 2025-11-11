BLINDAN PALACIO NACIONAL ANTE MARCHA DE LA GENERACIÓN Z DE ESTE 15 DE NOVIEMBRE

El Palacio Nacional amaneció este lunes blindado con vallas metálicas de casi tres metros de altura, ante la próxima “Marcha de la Generación Z”, programada para el 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante la madrugada fueron colocadas vallas en todo el frente del recinto histórico, así como en los accesos por las calles Corregidora y Moneda. Hasta el momento, cuadrillas de trabajadores continúan soldando las estructuras para reforzarlas.

En redes sociales se ha convocado a una marcha por parte de usuarios que se identifican como simpatizantes de la Generación Z, con el propósito de exigir a las autoridades un alto a la violencia en México y la renovación del mandato.

La movilización, que ha generado amplia expectativa en plataformas digitales, motivó al gobierno capitalino a implementar medidas de seguridad para resguardar el recinto donde se encuentran las oficinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.