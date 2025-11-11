OPINIÓN: “MICHOACÁN PIDE DESTITUCIÓN Y JUICIO A SU GOBERNADOR”

Por: Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

Diario hay noticias que enlutan o entristecen a las familias michoacanas…

Es tan grave la situación de inseguridad qué hoy las mujeres son sacadas a la fuerza de sus casas y ultrajadas o violadas por los crimínales y delincuentes que mandan en las regiones.

Si bien es cierto van varios políticos asesinados lo más grave es que son más las mujeres y los trabajadores asesinados de la población civil.

Son decenas de ciudadanos asesinados y de desaparecidos en Michoacán sin que el gobierno estatal haga algo para detener este fenómeno criminal.

El hartazgo del pueblo michoacano ante tanta violencia llegó a su límite y la sociedad se rebeló saliendo a las calles para demostrar su protesta ante los actos criminales que acaban de presenciar en Uruapan y Apatzingán y otras regiones de Michoacán.

Esta foto demuestra como una joven mujer recibió la represión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del gobierno del estado de Michoacán.

El pueblo acusa a Alfredo BEDOLLA de este asesinato y por eso piden su destitución, ya que dicen que él pudo evitar este asesinato y el de otros líderes como el limonero BERNARDO BRAVO de Apatzingán, pero el nunca se interesó en dar seguridad a Michoacán y apoyo a Uruapan y sus pobladores y era enemigo público de CARLOS quién lo llamó corrupto y cómplice de los cárteles criminales

Cierto que los jóvenes se enloquecieron y desquiciaron al ver las dramáticas escenas previas a su crimen que se realizó sin importar que aun estando el con sus niños y esposa de CARLOS MANZO se le ejecutó y sobre todo ante el cobarde asesinato que se cometió como antes dije delante de sus pequeños… Lo qué demostró la crueldad de sus ejecutores.

“EL PUEBLO MICHOACANO PIDE JUICIO POLÍTICO A SU GOBERNADOR BEDOLLA”

El gobierno michoacano con esta imagen de violencia hacia las mujeres y jóvenes demuestra que es valiente con los manifestantes en su mayoría jóvenes que enojados protestaron por toda la violencia que hay en Michoacán y está la muerte de CARLOS MANZO “El hombre del sombrero”

Pero así como es valiente en contra de la población civil el gobierno michoacano públicamente ha demostrado que es cobarde y mañoso además de cómplice de los criminales y se demuestra claramente al no enfrentar con la misma fuerza a los delincuentes que tienen bañado en sangre al pueblo michoacano.

Me pregunto ante el reclamo de los ciudadanos michoacanos ¿Que espera el congreso michoacano para REVOCAR EL MANDO AL GOBERNADOR Alfredo Ramírez Bedolla, y me pregunto más aún ¿Que espera la presidencia de la República mexicana para pedir la renuncia del gobernador?

¡Entiéndalo Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presidenta de México! ¡El pueblo ya no quieren como gobernador a Alfredo Bedolla! Es su responsabilidad como presidenta de México hacer respetar la voluntad del pueblo ¿No?

Usted como presidenta se comprometió a cumplir y hacer cumplir la constitución e intervenir y resolver el conflicto de Michoacán que para apaciguar la molestia del pueblo se tiene que hacer justicia y respetar su decisión de juicio político o revocación de mandato del causante de este caos social que viven los michoacanos, creo que en sus manos está la solución para que se empiece a resolver el problema social y criminal que vive este estado.

Le pregunto ¿Que prefiere? ¡Que caiga un hombre que ha demostrado ineptitud para gobernar o que se incendie todo Michoacán y hasta todo MÈXICO!