MOVILIZA A LA POLICÍA COCHE ESTACIONADO CUYO INTERIOR TIENE MANCHAS AL PARECER DE SANGRE

Ciudad del Carmen.- Un fuerte operativo policiaco fue desplegado en la colonia Estrella de Ciudad del Carmen, tras el hallazgo de un vehículo con manchas de líquido hemático en su interior y sin ninguna persona a bordo.

El hecho ocurrió ayer sobre la calle San Juan, entre 18 de Marzo y Rosas, y fueron vecinos quienes se percataron del automotor sospechoso, color gris sin placas de circulación y estacionado desde hace varias horas en actitud inusual. Al acercarse, notaron rastros de lo que parecía ser sangre en el interior, ante lo cual avisaron de inmediato al número de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes acordonaron la zona en espera de personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia, que inició las diligencias para determinar el origen del líquido y verificar si el automóvil tiene reporte de robo o si está relacionado con algún hecho delictivo reciente.