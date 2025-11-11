GANDALLEZ LEGISLATIVA

En su discurso se pronuncian a favor del pueblo, pero en los hechos, en su labor legislativa, nos traicionan y nos pegan puñaladas por la espalda…

“Sinvergüenzas es lo menos que podemos decirle a nuestros flamantes legisladores federales guindas, tanto los del terruño como los de todo el país que rechazaron la propuesta para no cobrar el Impuesto sobre la Renta (ISR) a los aguinaldos de los trabajadores, pero ellos, los diputados y las diputadas sí se exentaron del pago, y no solo eso, se lo aumentaron de 43 a 53 días, como si de verdad merecieran esa recompensa” reflexionó el poeta Casimiro ante sus amigos del Parque Principal.

–“Yo diría que también sin cínicos, mentirosos, farsantes e hipócritas, agregó enojado el bolero don Memín, ya que en su discurso se pronuncian a favor del pueblo, pero en los hechos, en su labor legislativa, nos traicionan y nos pegan puñaladas por la espalda. Se ve que no estamos en año electoral, y por eso se dan el lujo de tomar esas decisiones impopulares y lesivas para la economía de las familias, pero ya vendrá la hora de cobrarnos esas afrentas” subrayó.

–“A las cosas hay que llamarlas por su nombre, intervino indignada doña Chela, y las personas que nos traicionaron de esa manera tan artera se llaman Elda Castillo Quintana, Rocío Abreu Artiñano y Gabriela Bastos González, legisladoras federales por Morena que dicen representarnos pero en realidad solo se han aprovechado del cargo para amasar dinero y riquezas. O que me digan: ¿qué gestiones reales han hecho a favor del pueblo? ¿Con qué acciones concretas nos han apoyado? Ningún voto más para ese partido que se ha especializado en traicionar los intereses del pueblo” exclamó.

–“Lo peor del caso es que no lograron ningún peso más para las finanzas estatales, y por el contrario –añadió don Julián—aprobaron los recortes a las participaciones federales por lo que este año habrá menos dinero, más de 1,580 millones de pesos menos, para obras en nuestra querida entidad. Si eso no comprueba que son un rotundo fracaso, entonces ¿qué esperamos para pedirles cuentas?” cuestionó.

–“Ni cómo ayudarlas, lamentó el poeta Casimiro. Observo con tristeza cómo es que en tan solo siete años que llevan en el poder y en que han tenido el control absoluto del Congreso de la Unión, ni los diputados federales ni los senadores guindas han podido revertir el mal trato que nos da la Federación y mucho menos esos golpes demoledores a la economía popular, ya que en 2026 habrá más impuestos e incrementos que lesionarán los bolsillos de la clase trabajadora” recordó.

–“Decepción es lo que me provoca el partido en el Gobierno, dijo con tristeza el bolero don Memín. Se olvidaron de sus principios, de sus ideales, de sus banderas de lucha y están haciendo lo mismo, o peor que lo que hicieron sus antecesores. No tienen perdón ni merecen que les refrendemos la confianza en las urnas. ¡Duro contra ellos!” convocó.