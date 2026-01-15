COMUNIDAD ACADÉMICA EXIGE PROCESO JUSTO PARA DR. JOSÉ ABUD Y ADVIERTE QUE EN CAMPECHE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA SE EXTIENDE A LOS ACADÉMICOS

Académicos de distintas universidades y centros de investigación del país exigieron que se garantice un proceso justo para el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, y advirtieron que en Campeche la persecución política que ha afectado a periodistas ahora se extiende al ámbito académico.

A través de un comunicado, la comunidad académica manifestó su rechazo a la detención y destitución de Abud, las cuales consideran arbitrarias y contrarias a los principios del Estado de derecho, al tiempo que demandaron respeto a la autonomía universitaria.

Los firmantes señalaron que la separación del exrector del cargo se dio bajo presiones externas y en condiciones que vulneran la Ley Orgánica de la UAC, lo que, afirmaron, representa un precedente grave para la vida democrática de las universidades públicas.

Finalmente, los académicos exigieron que se respeten plenamente los derechos del doctor José Alberto Abud y que cualquier proceso judicial se conduzca con legalidad, imparcialidad y apego al debido proceso.