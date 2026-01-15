FAMILIARES DE LA DIPUTADA MORENISTA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA ESTÁN EN NÓMINAS DEL GOBIERNO: CHAMPOTÓN ACONTECER

A través de una publicación en sus redes sociales, la página Champotón Acontecer dio a conocer que parientes, entre ellos su hermano Gerardo, de la diputada de Morena, Alejandra Hidalgo Zavala, han encontrado acomodo en nóminas del Gobierno, como la Administración Portuaria Integral de la Bahía de la Mala Pelea.



El texto indica: “Más Zavalas en las nóminas de Gobierno. Hermano de la diputada Alejandra Hidalgo, cobra en el API. Gaudencio Hidalgo Zavala, hermano de la diputada de Morena, Alejandra Hidalgo Zavala, fue colocado en el API de Champotón como subgerente de la dependencia, aun sin contar con el perfil académico y experiencia en el ámbito. Recordemos que no es el único caso de parientes en el Gobierno, su hermano Gerardo Hidalgo (acusado de ∆cosØ) funge como director de Vinculación en la Universidad Tecnológica de Candelaria, y su hermana Kenia Selina es regidora suplente en el Ayuntamiento de Champotón y cobró más de 50 mil por servicios en el Congreso del Estado de Campeche”.