¡NO LE IMPORTÓ A LA 4T QUE FUERA PROHIBIDO! RECORTA PRESUPUESTO PARA MUJERES CON FINES DE IGUALDAD

A pesar de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que no debe haber “recorte”, entre enero y septiembre de 2024 se redujeron más de 25 mil millones de pesos destinados a igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con un reporte de La Jornada, basado en un análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.



Expone que el presupuesto aprobado para 2024 era de 419 mil millones, sin embargo, Hacienda sólo autorizó 394 mil millones, es decir, 25 mil millones de pesos menos.



Dónde hubo mayor “recorte” fue en Bienestar, con 15 mil millones menos; Educación, 8 mil 600 millones menos; Agricultura, 2 mil millones menos, y Salud, mil 300 millones menos.



Y en cuanto a programas concretos: Salud materna y reproductiva; Apoyo a hijas e hijos de madres trabajadoras; Prevención de la v¡ol£ncia contra las mujeres y Políticas de igualdad en educación.