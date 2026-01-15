OPINIÓN: A FUEGO LENTO: ¡REVOCACIÓN DE MANDATO YA! Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

” No puede haber buenos gobernantes en dónde hay malos electores”

– JUAN GOSSAIN-

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para derogar las REFORMAS realizadas en el Congreso del Estado de Campeche para violentar toda injerencia del MUNICIPIO LIBRE. regulado por el Artículo 115 de la Constitución y que SU MAJESTAD – A SECAS – LAYDA ELENA I – por la gracia del DIOS MALDITO DE TEPETITÁN , sigan usando la Constitución cuál papel de ASEPSIA e imponer sus ABUSOS DE PODER sin límites en la ratería, evadiendo la mínima reglamentación del Municipio de Campeche, es buena señal .

Para entender que la también Reforma para que LA REVOCACIÓN DE MANDATO ya en el propio texto Constitucional, que SU MAJESTAD TIRÁNICA ordenó a la servidumbre LEGISLATIVA LOCAL del Platillo Volador , se derogue y podamos hacer vinculatorio este EJERCICIO DEMOCRÁTICO NO CUANDO LA DICTADURA LO DISPUSO COBARDEMENTE , ser válida cuando termine su sexenio y no AHORA DE OBVIA Y URGENTE NECESIDAD , POR EVIDENTE DEMENCIA POLÍTICA, INCAPACIDAD MORAL , ÉTICA Y AUSENCIA TOTAL DE PROBIDAD.

Por requerimiento de pruebas de corrupción y conductas patológicas, ajenas al equilibrio neuronal , corrupción integral, uso criminal del Poder Público, conductas sodomitas , prácticas represivas , venganzas hormonales , obsesiones criminales , arrebatos Feudales y brote de los 8 TIPOS DE TRASTORNOS PSICÓTICOS no paramos , faltando iniciar una cruzada para recolectar firmas y poder darle curso al respecto.

Si en Oaxaca – tierra de JUÁREZ – estar gobernado por un pobre inepto, se logra mover el tema , no vemos las castradas causas en Campeche para hacer realidad la estrofa de aquello que dice nuestro himno sobre lo LIBERAL Y HEROICO cuando la única heroicidad masoquista es mantener actitud pusilánime y cobarde ante el segundo piso MALDITO DEL CACICAZGO SANSORISTA FACINEROSO.

Nadie vendrá hacer por los 13 municipios del ESTADO lo que a los ciudadanos nos corresponde por SIMPLE DIGNIDAD .

¡VAMOS YA POR LA REVOCACIÓN DE MANDATO CAMPECHANOS !

O SIGAMOS SIENDO LOS BUFONES EUNUCOS DE LA CORTE DE SU PERNICIOSA ” MAJESTAD LAYDITA – LA ÉMULA DE JUANA – PRIMERA