REVENDEN TARJETA KO’OX HASTA EN 60 PESOS, PESE A QUE SOLO REQUIERE RECARGA MÍNIMA DE 6. ¿NO QUE SOLO SERÍA UNA TARJETA POR PERSONA?

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones de personas que ofrecen la tarjeta Ko’ox en 60 pesos, aun cuando en los establecimientos su costo es de 6 pesos, con el mismo valor de recarga mínima.

Aunque el director de la Agencia Reguladora del Transporte, Eduardo Zubieta Marco, había señalado que la entrega de estas tarjetas sería limitada a una por persona, en la publicación presume contar con hasta 50 unidades disponibles para su venta.

De acuerdo con quien publica la oferta, el precio se fija en 60 pesos debido a que la tarjeta tiene un valor de 50 pesos, más 10 pesos adicionales que, asegura, fueron agregados para su activación.