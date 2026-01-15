EL GOBIERNO DE CAMPECHE CITÓ A LOS CONSEJEROS EN SEDE ALTERNA Y LOS MANTUVO HASTA EL NOMBRAMIENTO DE LA RECTORA: ANUIES

A la pregunta de la periodista Carmen Aristegui sobre cómo fue el mecanismo para la llegada de una rectora, o sea, de qué manera se hicieron las cosas, pues fue ipso facto, el Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), reveló que el testimonio que tiene es que se habló directamente desde el Gobierno de Campeche, aparentemente desde la Secretaría General de Gobierno, con los consejeros para citarlos en un lugar fuera de la Universidad.

Entiendo que no es la primera vez que esto sucede, lo cual no es legal, pues en otros momentos se ha intentado citar al Consejo fuera de la Universidad, remarcó, y reveló que “los testimonios que tenemos nos cuentan que no ha sido la primera ocasión que han intentado citar a consejeras y consejeros, naturalmente entendemos que con la finalidad de convencerlos, entre comillas, para que voten en cierto sentido”.

Entonces eso fue lo que ocurrió: los citaron fuera de las instalaciones universitarias y los mantuvieron hasta la madrugada hasta que fue nombrada esta rectora, es la información que tenemos, subrayó González Placencia.