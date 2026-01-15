TRANSPORTISTAS DENUNCIAN RED DE EXTORSIÓN EN ESCÁRCEGA; “GRUPO CREA Y ALQUILA NÚMEROS DE TAXIS Y AL PARECER UN POLÍTICO ESTÁ DETRÁS DE ÉL”

Trabajadores del volante de Escárcega denunciaron un sistema de extorsión, tráfico de influencias y creación arbitraria de permisos operado por un grupo de caciques del transporte local, con la presunta complicidad de autoridades municipales y estatales.

Representantes de un grupo de concesionarios encabezados por Cándido Cahuich Hernández, Lino Romero Novelo y Julián Adrián Jiménez Córdova, expusieron que tras gestionar sus concesiones ante la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), han sido sometidos a un esquema de cobros coercitivos, y ahora sus números ya no aparecen en el padrón.

Señalaron directamente a individuos como Evelio Carbajal, Villegas, Jhony Montero, José Berzunza y Fernando “Mocho” Góngora, cada uno con 20 unidades y a quienes acusan de crear “números de taxis de manera arbitraria para alquilar y vender” e imponer cuotas mensuales a los trabajadores, y quienes se niegan a pagar (de mil a 3 mil 500 pesos), son reportados a la policía y a inspectores del transporte, lo que resulta en la retención injustificada de sus unidades y dejarlos sin trabajo.

Sospechan que hay un político detrás de esas personas, ya que éstas no tienen concesión a su nombre y todo reporte surte efecto.

Exigimos a la gobernadora y a la Presidenta de la República nuestro derecho al trabajo sin ser extorsionados por estos caciques, quienes se creen dueños de la plaza con la complicidad de las autoridades, recalcaron.