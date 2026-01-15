DETENCIÓN DE ABUD TIENE TRASFONDO POLÍTICO POR SU REELECCIÓN Y DIFICULTADES PREVIAS CON LAYDA, AFIRMA REPRESENTANTE DE LA ANUIES

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Placencia, afirmó que la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), tiene claro trasfondo político, pues ocurrió en el contexto de la muy próxima reelección del doctor Abud, cuyo periodo estaba por concluir, y de dificultades previas con la gobernadora Layda Sansores.

Consideró especialmente preocupante que, tras un pronunciamiento matutino del Consejo Universitario en contra de la detención, durante la madrugada un grupo del mismo órgano se reuniera fuera de las instalaciones universitarias para nombrar a una nueva rectora, quien de manera inmediata tomó el control de la Universidad, cerraron oficinas y cambiaron cerraduras, y estos hechos apuntan a una posible intromisión del poder político en la vida interna de la institución.



Además, González Placencia calificó como “sumamente inquietante” la forma en que fue encontrada droga en la camioneta en la que viajaba el rector, pues consideró que el caso “invita a la suspicacia” y recuerda prácticas del pasado asociadas a la fabricación de acusaciones, por lo cual a su juicio, la detención presenta indicios de irregularidad y ya se han consumado violaciones tanto a la autonomía universitaria como a los derechos humanos del doctor Abud.



Finalmente, informó que la Anuies envió abogados a Campeche para dar seguimiento jurídico al caso y analizar tanto la legalidad de la detención como la legitimidad del nombramiento de la nueva rectora, y subrayó que existen dos vertientes en revisión: una jurídica, relacionada con el debido proceso, y otra política, que sugiere que el objetivo real habría sido excluir al rector de la contienda por la reelección, lo que mantiene en alerta a la comunidad universitaria nacional.