¡OTRO GOLPE A LA PRENSA!: DETIENEN A PERIODISTA MARÍA LUISA RUIZ EN PLENA TRANSMISIÓN EN VIVO

La libertad de prensa enfrenta un nuevo episodio de preocupación tras la detención de la periodista María Luisa Ruiz , ocurrida mientras realizaba una transmisión en vivo de un operativo policial en el municipio de Santiago Miahuatlán, en Puebla

El arresto fue realizado por elementos de la Policía Municipal cuando la comunicadora documentaba el actuar de los agentes. El momento quedó registrado en el propio material audiovisual de la periodista, donde se observa que se encontraba grabando sin agredir físicamente a los oficiales. Al momento de ser asegurada, no se le informó de manera clara ni inmediata el motivo legal de su detención.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán justificó la acción señalando que la periodista presuntamente obstruía la labor de los agentes durante el operativo.

Tras la viralización del video, el Gobierno del Estado de Puebla emitió un comunicado en el que se limitó a exhortar a la periodista a presentar su denuncia ante la Fiscalía, sin una condena directa al actuar de la policía municipal, postura que ha sido considerada insuficiente por distintos colectivos de defensa de la libertad de expresión.