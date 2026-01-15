TAMPOCO PAGAN A TECNOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL; PROTESTAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL Y EXIGEN QUE CUMPLA

Los trabajadores de área central del Tecnológico Nacional de México se manifestaron en la Dirección General por la falta de pagos, lo que ocurre a nivel nacional, luego de que en un evento ni directores, ni subdirectores, ni encargados de Recursos Humanos de planteles se atrevieron a denunciarlo.

Los inconformes patentizaron que han cumplido con sus obligaciones laborales, lo que constituye una afectación directa a los derechos laborales del personal y genera incertidumbre y perjuicio económico a las familias de los trabajadores.

A través de un pronunciamiento, expusieron que con fundamento en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagarse al trabajador por su labor, y de conformidad con el artículo 83, dicho salario debe cubrirse en la forma y términos establecidos. Asimismo, el artículo 88 de la LFT establece que los salarios deben pagarse puntualmente en el lugar y fecha convenidos, sin excepción.

De igual manera, el artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario es irrenunciable y de orden público, por lo que su incumplimiento vulnera derechos fundamentales del trabajador. La falta de información oficial, la ausencia de una explicación clara y la inexistencia de una fecha definida de pago resultan inaceptables y contrarias al marco legal vigente, recriminaron.

Como Docente pido de manera inmediata y respetuosa: La liberación y regularización inmediata del pago pendiente; una explicación formal, clara y por escrito de las causas que originaron este retraso, y la implementación de medidas preventivas que garanticen que esta situación no vuelva a repetirse.

Por último, recalcaron: “Nuestro posicionamiento es firme, pero abierto al diálogo institucional. Confiamos en que las autoridades del Tecnológico Nacional de México actuarán con responsabilidad, legalidad y sensibilidad social, evitando que esta situación escale a escenarios innecesarios que afecten la estabilidad laboral y el funcionamiento de la institución”.