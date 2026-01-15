NO NOS DISCRIMINEN DE LAS TARJETAS KO’OX, EXIGEN ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR A LA ARTEC

PIDEN A LA GOBERNADORA QUE LOS ESCUCHE

San Francisco de Campeche.- Estudiantes de escuelas privadas acudieron a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), a pedir no sean discriminados de los beneficios de las tarjetas Ko’ox, pues las mismas deben ser de beneficios universales para todos los alumnos, tanto de escuelas públicas como privadas, e hicieron un llamado a la gobernadora Layda Sansores, en su calidad de presidenta del Consejo del Transporte, que los escuche y los tome también en cuenta a las escuelas universitarias, es decir, que incluya a todos sin importar condición económica, como ocurre con las pensiones a adultos mayores.



Aclararon que no llegaban acompañados de directores porque ellos ya habían enviado oficio pidiendo tarjetas, y ahora ante la negativa se apersonaban como estudiantes, uno de los cuales comentó que al día gastaría 40 pesos en traslado, y algunos recalcaron que sus papás hacen el sacrificio para enviarlos a escuela privada y no porque sean adinerados.

De no obtener respuesta favorable anunciaron que acudirían a Palacio de Gobierno a hablar con la gobernadora, hicieron un llamado a los demás alumnos de escuelas particulares, desde primaria hasta nivel superior, a sumarse, pues es en beneficio de todos, y dijeron saber de que estudiantes de varias escuelas están en la misma situación.