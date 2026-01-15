jueves, enero 15, 2026
Lo último:
Locales

NINGÚN ALUMNO DE ESCUELA PRIVADA RECIBIRÁ TARJETA PREFERENCIAL DEL KO’OX: ARTEC

¿Y LOS BAJOS RECURSOS QUE ESTUDIAN EN ALGUNA GRACIAS A BECAS?

La Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec) informó que “no se emitirán ni entregarán credenciales o tarjetas de estudiante a escuelas privadas, ya que el beneficio de tarifa preferencial aplica únicamente para instituciones públicas, conforme a la normatividad vigente”, con lo cual dejó sin ese beneficio a alumnos de escuelas privadas de escasos recursos económicos pero que son becados por su excelencia académica.

Mediante un comunicado indica:

“Derivado de las dudas manifestadas por la ciudadanía respecto a la entrega de tarjetas preferenciales a estudiantes de escuelas privadas, la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche informa que conforme a lo establecido en el artículo 156 del Reglamento en Materia de Transporte de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche, vigente, el cual a la letra señala que las tarifas preferenciales aprobadas por la Junta de Gobierno para estudiantes de instituciones públicas en el territorio del Estado, en los niveles básico, medio superior y superior, en las modalidades que así se determinen de conformidad con la Ley y este Reglamento, tienen validez todos los días del año, en tanto las personas usuarias acrediten mediante documento oficial válido y vigente ser acreedoras a dicho beneficio”.

En los casos en los que se determinen tarifas preferenciales a personas adultas mayores o personas con discapacidad, éstas serán válidas de forma permanente, en tanto las y los usuarios acrediten mediante documento oficial válido y vigente ser acreedores a dicho beneficio, recalca, y agrega. “Derivado de lo anterior, no se emitirán ni entregarán credenciales o tarjetas de estudiante a escuelas privadas, ya que el beneficio de tarifa preferencial aplica únicamente para estudiantes de instituciones públicas, conforme a la normatividad vigente”.

También te puede gustar

A UN AÑO DE SER RECHAZADA POR ROMEO, AHORA LAYDA NO QUIERE CASARSE

EN REDES: TUVO CAMPECHE EN 2024 LA SEGUNDA MAYOR PÉRDIDA DE SELVA CON 74 MIL 600 HECTÁREAS EN LOS ÚLTIMOS 23 AÑOS, REVELAN; SIN FRENO LA MERMA

PIDEN DEJAR ATRÁS LOS CONFLICTOS POLÍTICOS ENTRE LOS GOBIERNOS Y PRIORIZAR LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *