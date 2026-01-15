NINGÚN ALUMNO DE ESCUELA PRIVADA RECIBIRÁ TARJETA PREFERENCIAL DEL KO’OX: ARTEC

¿Y LOS BAJOS RECURSOS QUE ESTUDIAN EN ALGUNA GRACIAS A BECAS?

La Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec) informó que “no se emitirán ni entregarán credenciales o tarjetas de estudiante a escuelas privadas, ya que el beneficio de tarifa preferencial aplica únicamente para instituciones públicas, conforme a la normatividad vigente”, con lo cual dejó sin ese beneficio a alumnos de escuelas privadas de escasos recursos económicos pero que son becados por su excelencia académica.

Mediante un comunicado indica:

“Derivado de las dudas manifestadas por la ciudadanía respecto a la entrega de tarjetas preferenciales a estudiantes de escuelas privadas, la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche informa que conforme a lo establecido en el artículo 156 del Reglamento en Materia de Transporte de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche, vigente, el cual a la letra señala que las tarifas preferenciales aprobadas por la Junta de Gobierno para estudiantes de instituciones públicas en el territorio del Estado, en los niveles básico, medio superior y superior, en las modalidades que así se determinen de conformidad con la Ley y este Reglamento, tienen validez todos los días del año, en tanto las personas usuarias acrediten mediante documento oficial válido y vigente ser acreedoras a dicho beneficio”.

En los casos en los que se determinen tarifas preferenciales a personas adultas mayores o personas con discapacidad, éstas serán válidas de forma permanente, en tanto las y los usuarios acrediten mediante documento oficial válido y vigente ser acreedores a dicho beneficio, recalca, y agrega. “Derivado de lo anterior, no se emitirán ni entregarán credenciales o tarjetas de estudiante a escuelas privadas, ya que el beneficio de tarifa preferencial aplica únicamente para estudiantes de instituciones públicas, conforme a la normatividad vigente”.