MOVIMIENTO INDÍGENA NACIONAL EXIGE DISCULPA PÚBLICA A LAYDA SANSORES POR DICHOS RACISTAS Y CLASISTAS

Angélica Villedo Reyes, representante del Movimiento Indígena Nacional (MIN) y originaria del Estado de México, tomó voz por las mujeres indígenas del país para exigir que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ofrezca una disculpa pública por las expresiones consideradas racistas y clasistas que pronunció el pasado 16 de agosto durante un acto oficial. Señaló que el lenguaje de la mandataria perpetúa la discriminación, la violencia sistémica y vulnera la dignidad de los pueblos originarios.

“El Movimiento Indígena Nacional y los pueblos originarios exigimos una disculpa pública para las mujeres indígenas de México, por las declaraciones emitidas por la gobernadora de Campeche. Su lenguaje racista, patriarcal y discriminatorio atenta contra nosotras, que hemos sufrido todas las violencias del sistema político e institucional”, expresó Villedo durante su posicionamiento.

A la exigencia se sumó el diputado del PAN en Hidalgo, Azahel Hernández Herón, quien pidió una disculpa pública de Sansores San Román en un plazo de 30 días y cuestionó al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, por guardar silencio ante los dichos de la gobernadora. Cabe recordar que Sansores afirmó ante Claudia Sheinbaum que “ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”, declaración que desató críticas en redes sociales por considerarse racista y clasista. Organizaciones indígenas también han solicitado que la mandataria reciba un curso en materia de derechos humanos.