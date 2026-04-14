NO HAY RAZÓN PARA QUE SUBA LA TORTILLA PORQUE EL MAÍZ ESTÁ EN SU PRECIO MÁS BAJO CREO DE LA HISTORIA: SHEINBAUM

-El problema no pasa por el precio del grano, sino por costos para que funcione una tortillería, y Maseca anunció aumento de 25 centavos por kilo desde mañana: juan ortiz

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla, pues, aseguró, el maíz está en su precio más bajo “creo de la historia”, y por eso le dije al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que se comunicara tanto con quien hizo el aviso como con todos los que tenemos el acuerdo maíz-tortilla.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz expuso que los productores están diciendo otra cosa, que el problema no pasa por el precio del grano, sino por el resto de los costos que hacen funcionar una tortillería: gas, fletes, papel grado alimenticio, refacciones, gasolina y salarios, y además, Maseca anunció un aumento de 450 pesos por tonelada de harina de maíz a partir del 15 de abril, lo que equivale a unos 25 centavos más por kilo sólo por ese insumo.

El Consejo Nacional de la Tortilla calcula que el precio final puede subir entre 2 y 4 pesos en varias zonas del país, sobre todo donde hoy el kilo está entre 22 y 24 pesos.

Mientras tanto, Sheinbaum Pardo anunció que este jueves se reunirá con productores y comercializadores de todas las tiendas de autoservicio, “porque vamos a hacer lo necesario para que no haya inflación”.