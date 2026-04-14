PREOCUPA POSTE DE LUZ EN MALAS CONDICIONES EN LA CALLE 12 DE SAN FRANCISCO; ¿QUÉ ESPERA LA CFE PARA CAMBIARLO?

San Francisco de Campeche.- Alarma, preocupación y enojo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) causa en los vecinos de la calle 12, entre 43 y 45 de la colonia San Francisco, un poste de concreto en mal estado que sostiene un transformador.

Sólo a manera de advertencia, fueron colocadas cintas amarillas y rojas amarradas cerca de la base de la estructura a una mufa no funcional.