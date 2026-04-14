martes, abril 14, 2026
Lo último:
Nacionales

¡OTRA VEZ VERACRUZ! NUEVO DERRAME DE HIDROCARBUROS DEJA SIN AGUA A POZA RICA; ¿Y PEMEX?

En un reporte difundido a través de sus redes sociales, el medio La Jornada informó que hidrocarburos contaminan el arroyo Salsipuedes y dejaron sin agua a Poza Rica desde ayer 13 de abril.

El bombeo del vital líquido fue suspendido de forma indefinida y las autoridades pidieron racionar lo poco que queda.

La decisión se tomó luego de que vecinos reportaron olores fuertes, presencia de residuos aceitosos y síntomas como dolor de cabeza, náuseas y malestar estomacal, y denunciaron falta de respuesta efectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex).

También te puede gustar

EJÉRCITO MEXICANO Y EL CLAN DE LOS HIJOS DE AMLO VINCULADOS AL HUACHICOL: LATINUS

DAN DE ALTA A HOMBRE DE IMSS Y MUERE AL SALIR EN SONORA

Sale a la luz el nombre de la persona que heredaría la fortuna de Octavio Ocaña.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *