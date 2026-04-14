¡OTRA VEZ VERACRUZ! NUEVO DERRAME DE HIDROCARBUROS DEJA SIN AGUA A POZA RICA; ¿Y PEMEX?

En un reporte difundido a través de sus redes sociales, el medio La Jornada informó que hidrocarburos contaminan el arroyo Salsipuedes y dejaron sin agua a Poza Rica desde ayer 13 de abril.

El bombeo del vital líquido fue suspendido de forma indefinida y las autoridades pidieron racionar lo poco que queda.

La decisión se tomó luego de que vecinos reportaron olores fuertes, presencia de residuos aceitosos y síntomas como dolor de cabeza, náuseas y malestar estomacal, y denunciaron falta de respuesta efectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex).