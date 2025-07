AMLO ESTARÍA SIENDO INVESTIGADO POR EL GOBIERNO DE TRUMP POR PRESUNTOS NEXOS CON EL NARCO

Sin que el Gobierno de Estados Unidos ni el de México confirmen oficialmente nuevas investigaciones activas en contra de Andrés Manuel López Obrador, la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reactivó la controversia sobre presuntos vínculos entre AMLO y el narcotráfico, y el exmandatario estaría siendo investigado por autoridades norteamericanas, de acuerdo con Político Mx.

El medio alude a una columna publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, donde se afirma que López Obrador enfrenta al menos dos investigaciones abiertas en Brooklyn y una más de forma indirecta en Langley, sede de la CIA.

Esta información, agrega Político Mx, aumentó la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se ha enfrascado en una defensa constante de su antecesor, con lo cual ha generado un serio problema político y diplomático para su naciente Gobierno.

LAS INVESTIGACIONES

De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, López Obrador no sólo estaría bajo observación de agencias estadounidenses como el FBI y la DEA, sino hay dos expedientes abiertos en su contra en Nueva York, relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esta situación, según el columnista, explicaría la intensa preocupación de Claudia Sheinbaum por el caso de Ovidio Guzmán, al considerar el posible daño que una imputación contra su mentor provocaría a su Administración.

Riva Palacio asegura que en Washington el caso contra López Obrador es tomado con seriedad, e incluso menciona que miembros del círculo cercano de Donald Trump —como Susie Wiles, Marco Rubio y Pam Bondi— ven con suspicacia al expresidente mexicano.

Además, también sostiene que el nombre de AMLO ha surgido en discusiones internas entre agencias clave del Gobierno estadounidense, lo que sugiere un interés institucional por esclarecer sus posibles nexos con cárteles.

SHEINBAUM, ENTRE LA DEFENSA Y EL DESGASTE

Mientras tanto, continúa la publicación, Claudia Sheinbaum se ha colocado en el centro de la tormenta, tras criticar públicamente a Estados Unidos por no informar a su Gobierno sobre el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Ovidio Guzmán.

Esas declaraciones generaron una dura respuesta del abogado del narcotraficante, Jeffrey Lichtman, quien la acusó de actuar como “publirrelacionista del crimen organizado”.

Riva Palacio detalla que Sheinbaum vivió un “naufragio político y comunicacional” al intentar enfrentar sola esta crisis, y señala que funcionarios clave como el secretario de Relaciones Exteriores o el titular de la FGR no la respaldaron oportunamente, y que su insistencia en defender a López Obrador terminó por colocarla en una posición vulnerable.

Para el columnista, Sheinbaum estaría usando su capital político para proteger al fundador de Morena.

Uno de los argumentos principales utilizado por el abogado de Ovidio Guzmán para justificar la ausencia de México en las negociaciones, es el antecedente del general Salvador Cienfuegos.

Jeffrey Lichtman recordó que Cienfuegos fue detenido en EUA por presuntos vínculos con el n@r(o, pero fue liberado tras exigencia del Gobierno de AMLO, que lo exoneró poco después en México.

INDAGATORIAS PREVIAS

Diversas investigaciones periodísticas han documentado que agencias de EUA, como la DEA y el Departamento de Justicia, habrían recabado información desde hace más de una década sobre presuntos vínculos entre operadores del n@rcotráf¡co y personas cercanas a López Obrador.

En 2024, The New York Times, ProPublica y The Spectator revelaron detalles sobre investigaciones que apuntaban a donaciones de campañas de 2006 y reuniones con integrantes del Cartel de Sinaloa y Los Zetas.

Aunque muchas de estas indagatorias fueron cerradas sin formalizar cargos contra el entonces presidente, documentos internos y declaraciones de informantes señalaron pagos, reuniones y hasta videos que involucraban a personas del entorno de AMLO e incluso a sus hijos.

En su momento, López Obrador calificó estos reportajes como “calumnias” y los atribuyó a una campaña de desestabilización desde Estados Unidos.

EL TEMOR DE LA 4T

Para Riva Palacio, el verdadero temor de Sheinbaum no radica en su propio vínculo con el crimen organizado, del cual —dice— no hay indicios en los Estados Unidos, sino en las consecuencias de una posible acusación contra López Obrador.

El columnista sostiene que una imputación formal no sólo derrumbaría la imagen del exmandatario, sino que podría afectar seriamente la gobernabilidad de la llamada cuarta transformación.

Sin embargo, el contexto judicial en torno a Ovidio Guzmán y los señalamientos en Washington refuerzan la idea de que el tema sigue vivo en los círculos de poder estadounidenses. Y mientras Sheinbaum intenta contener la crisis, las acusaciones podrían seguir escalando.