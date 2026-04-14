martes, abril 14, 2026
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REPORTAN DESAPARICIÓN DE 2 MENORES DE EDAD EN SABANCUY

Reportes divulgados en redes sociales dan a conocer que dos menores de edad -una niña y un niño- se extraviaron en Sabancuy, ante lo cual pusieron a disposición el número telefónico 9821300946 para que la ciudadanía reporte si los ve.

La niña vestía blusa negra y short blanco con pequeñas flores rojas y tiene el cabello suelto, mientras el niño portaba short negro y camisa gris oscura.

Los familiares pidieron también compartir las desapariciones, y reportar a la Fiscalía cualquier situación que pudiera estar relacionada con los menores de edad.

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