EXPEDIENTE | INSISTE LAYDA EN CANDIDATEAR A MARCELA ¿VOTARIAS POR ELLA?

Por segunda semana consecutiva, la gobernadora Layda Sansores San Román se ha empecinado en magnificar, en su “Martes del Jaguar” los “resultados” del trabajo de su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, a quien atribuye la detención de mil 714 personas vinculadas con narcomenudeo y robos, de 2021 a la fecha.

Es decir, “gracias” a Marcela Muñoz, hay menos rateros, carteristas y narcomenudistas en las calles, aunque la realidad nos muestre lo contrario todos los días, porque si algo ha detonado la ola de ejecuciones no solo en la capital y en Ciudad del Carmen, sino en toda la geografía estatal, es la disputa territorial por parte de las organizaciones criminales que llegaron de la mano de esta administración.

¿Por qué el afán de la gobernadora Sansores para promover “los resultados” de su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez? ¿Por qué ensalzarla y adularla como “la mejor secretaria de seguridad del país” cada vez que la gobernadora Layda Sansores tiene oportunidad de hacerlo?

La única respuesta a la mano es porque la señora Sansores necesita crear de manera ficticia una narrativa que presente a la guanajuatense como una funcionaria capaz, responsable, eficiente y además “preparada”, porque no hay que olvidar que Marcela está estrenando su “doctorado”, nadie sabe en qué especialidad ni de qué prestigiosa universidad, pero se dice que ahora exige que todos la llamen “doctora”.

Pero el objetivo es claro: le están armando a Muñoz Martínez un currículum para justificar su promoción como candidata a diputada federal plurinominal, y la meta final es incrustarla en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, desde donde pueda tener no solo fuero constitucional para las investigaciones que en su contra habrá en el futuro, sino para disponer de información confidencial para sus pactos inconfesables.

En Campeche se ha probado al menos en dos ocasiones, que las fuerzas federales de seguridad no confían en ella. Se han efectuado dos operativos en el penal de San Francisco Kobén y por lo menos uno más en el Cereso de Ciudad del Carmen, en que la participación de la Policía Estatal ha estado excluída.

Es decir, las fuerzas federales no confían en Marcela Muñoz, y por eso no la invitan a formar parte de los equipos que realizan las revisiones en los penales. Quizá tenga que ver con el desastre ocurrido el 15 de marzo de 2024 en San Francisco Kobén, o a lo mejor no se confía en ella porque de esa dependencia se filtra información confidencial.

Esta semana nos confirmaron que en las reuniones internas que realiza la Armada de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), están excluidos los enviados de Marcela Muñoz y se mantiene el veto para el delegado de la Secretaría de Gobernación, Arturito Moo Cahuich, quien representa exclusivamente los intereses de la gobernadora Sansores, y no conoce ni de lejitos a la titular de esa dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

Son dos hechos que confirman que no hay confianza en el Gobierno de la señora Sansores, y que la desconfianza se multiplica a la centésima potencia si nos referimos a Marcela Muñoz Martínez. ¿A qué obedece esa desconfianza en ambas personalidades? Eso lo saben solamente los altos mandos de las fuerzas federales.

Pese a todo lo anterior, la gobernadora Sansores insiste en promover a Marcela Muñoz para diputada federal. Se supone que la candidatura de mayoría relativa será para la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, y que Layda Elena es capaz de hipotecar hasta las playas de San Lorenzo si se requiere de recursos para asegurarle a la guanajuatense una buena posición en la lista de candidatos a diputados federales plurinominales.

Ya se está manejando incluso la posibilidad de que en los próximos días, Muñoz Martínez presente su renuncia a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, a fin de cumplir con los requisitos que exige Morena para registrar a sus aspirantes. Se asegura también que será Samantha Bravo Muñoz la que se quede al frente de la dependencia en sustitución de su mamá. Y entonces sí, que Dios nos agarre confesados.

La gobernadora se ha preocupado por placear a Marcela por toda la geografía estatal. La lleva a todas partes a donde va de gira, le otorga un buen espacio en el presídium y hasta le organizan eventos para que ella pueda retratarse con la gente. Con eso de que ahora los que aspiren a ser plurinominales tendrán que hacer también campaña, pues ahí tenemos a la guanajuatense en pleno adiestramiento político.

A ello se agrega la narrativa de que la guanajuatense está dando resultados, que en su gestión se ha detenido a mil 714 presuntos delincuentes, que el 94.3 por ciento de esos arrestos han sido calificados como legales, y que el 94.6 por ciento fueron judicializados. Números y cifras que no convencen a nadie pero que insisten en maquillar el rostro de ineptitud de la secretaria más repudiada del gabinete, a quien, pese a ese rechazo ciudadano, se insiste en hacer candidata.

Por eso la pregunta del millón es: ¿usted votaría por Marcela Muñoz?