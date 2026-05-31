SHEINBAUM ASEGURA QUE EN SU GOBIERNO NO HAY CABIDA PARA LA CORRUPCIÓN NI LOS PRIVILEGIOS
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en su administración no existe espacio para la corrupción, los privilegios ni los excesos que, afirmó, caracterizaron a gobiernos del pasado. Durante su informe por los dos años de su triunfo electoral, sostuvo que todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia, al tiempo que destacó que su gobierno mantiene una política de cercanía con la ciudadanía y de rendición de cuentas.
La mandataria federal señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, donde funcionarios viajaban en aviones presidenciales de lujo, contaban con amplios esquemas de seguridad y permanecían alejados de la población, su gobierno se mantiene en contacto directo con la gente. Sheinbaum afirmó que la actual administración camina junto al pueblo, escucha sus demandas y gobierna obedeciendo la voluntad ciudadana, como parte de los principios que rigen a la llamada Cuarta Transformación.