ANTE CORRUPCIÓN Y LUJOS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL, LA JUVENTUD PROTESTA Y TUMBA SEGUNDO MAL GOBIERNO: MINUTO CRÍTICO

Al resaltar que la Generación Z derrocó a otro mal Gobierno, el medio Minuto Crítico, precisó que primero fue Nepal y ahora Madagascar, donde la juventud ya harta de corrupción y ver cómo les roban el futuro, salió a la calle y tumbó otro Gobierno, luego de iniciar manifestaciones hace un mes ante los inaguantables “cortes” de agua, apagones constantes y, sobre todo, por las fotos de la familia del presidente y círculo cercano viajando por el mundo y vistiendo ropa de diseñador, igualito a las gráfica de Andy (López Beltrán) en Japón.

Resalta que en ahí no hay becas, pero en México ese no es el problema, sino que llevamos décadas de corrupción e impunidad y lo tenemos normalizado, pues ya ni el escándalo del huachicol fiscal enciende las alarmas de la población.

En Madagascar hubo toques de queda, pero los estudiantes se organizaron y las movilizaciones crecieron con fuerza, y hasta una unidad se rebeló y tomó el control de las Fuerzas Armadas, y claro, porque allá no les dan aduanas, ni negocios millonarios, tras lo cual el presidente huyó en un avión francés y dijo que su vida corría peligro.

Y preguntó: ¿”En México seguiremos normalizando las fotos de Andy, los ranchos del hermano del expresidente (en alusión a AMLO), los sobres del otro hermano y toda la corrupción que la Presidenta (Claudia Sheinbaum) sale a defender cada mañana?