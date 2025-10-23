ENCUENTRAN SIN VIDA A UN HOMBRE EN EL BARRIO DE LA ERMITA
San Francisco de Campeche.- Un adulto mayor fue hallado sin vida dentro de una vivienda del barrio de La Ermita; según versiones de conocidos, el hombre solía consumir bebidas alcohólicas.
Sus compañeros de parranda acudieron al lugar para convivir como de costumbre y, al notar que no respondía, solicitaron ayuda a elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en el paradero del Tren Maya.
Los agentes dieron aviso al número de emergencia, acudiendo al sitio paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias, quienes confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Campeche para que familiares del hombre realizaran las diligencias correspondientes.