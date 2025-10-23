jueves, octubre 23, 2025
Nacionales

HAY EMPRESARIOS ESTADOUNIDENSES VINCULADOS A CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR EL HUACHICOL FISCAL: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que hay empresarios estadounidenses vinculados a carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas a casos de huachicol fiscal.

“¿Cómo es posible que entraba o entre ahora en menores proporciones, combustible ilegal desde Estados Unidos y no tuviera a alguien del lado?”, preguntó la mandataria, y dijo que la nación norteamericana también lo mencionó y tiene investigaciones del propio Departamento de Justicia.

