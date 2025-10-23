CORRUPCIÓN A LA VISTA

No hay la menor duda de que la corrupción de este Gobierno está a la vista, por eso es su insistencia en presumir cada vez que puede que es honesta. Elogio en boca propia es vituperio…

“Dime qué presumes y te diré de que careces”, exclamó misteriosa doña Chela, al iniciar la charla vespertina con sus amigos de tertulia. “¿Cómo está eso que sus familiares no se han beneficiado con el poder si este es un Gobierno donde se ha notado con más descaro el nepotismo?” acusó.

Su compadre Memín la miró intrigado, sin entender del todo, el sentido de sus cavilaciones.

–“Es que en su programa del pasado martes, la Tía nos retó a todos para que le demostremos si alguno de sus colaboradores o de sus parientes, se ha beneficiado con el ejercicio del poder, sea mediante los diezmos o de alguna otra forma. Para rematar volvió a presumir que es honesta”.

–“Si de eso se trata no hay que escarbar mucho para ganarle el reto, aseguró el rechoncho lustrador de calzados. Podemos empezar con su sobrino el Tarado sin Cerebro, quien es el poder tras el trono. Ejerce recursos y toma decisiones sin tener la facultad legal para ello y lógicamente que se ha beneficiado de manera escandalosa con esas potestades que le asignaron. Otra es su excuñadita, a quien puso a dar mantenimiento a los edificios históricos y monumentos. Ha manejado cientos de millones de pesos solo por repintar edificios y parques, claro, llevándose también su buena tajada”.

–“La lista de sus parientes en cargos públicos es inmensa, coincidió el poeta Casimiro. Y para no ir muy lejos, su compadrito Juana la Loca, quien sale de patiño en su programa, tiene a toda su familia cobrando en el Gobierno y él mismo factura cientos de miles de pesos a través de una revista rastrera e insignificante. También su vocerito a quien su jefe decía “la Chacha Walas”, se lleva cantidades industriales de dinero en factureras que manejan sus parientes. Y así, hay muchísimos casos que se configuran como corrupción” aseveró.

–“Si la tía no dijo para qué quiere que le demos a conocer esos nombres, entonces estamos perdiendo el tiempo porque no les va hacer nada, y al contrario, hará todo lo posible para protegerlos, así como han hecho todos sus antecesores. Ya cuando se vaya y venga un nuevo equipo en el poder, entonces sí, que se cuiden sus parientes. Por eso es urgente que haya un cambio verdadero” subrayó.

–“No tengo la menor duda de que la corrupción de este Gobierno está a la vista, remarcó segura doña Chela y por eso es su insistencia en presumir cada vez que puede que es honesta. Elogio en boca propia es vituperio y lo bueno es que ella sola se está hundiendo con sus ocurrencias, torpezas y complicidades” concluyó.