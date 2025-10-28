ECONOMÍA MEXICANA PIERDE FUERZA; PERFILA TRES MESES CON CAÍDAS: INEGI

Por: El CEO | Miguel Moscosa

Con las estimaciones del Inegi, la economía mexicana habría caído 0.8% anual en el tercer trimestre del año.

La economía mexicana pierde fuerza conforme avanza la segunda mitad del año y se perfila a una caída de 0.6% anual tanto en agosto como en septiembre, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De confirmarse la caída de agosto y septiembre, la actividad económica del país ligaría tres meses en contracción, luego de descender 1.2% anual en julio. La última vez que se vio una racha negativa fue entre mayo de 2019 y febrero de 2021, con 22 meses en terreno negativo.

En su comparación mensual, el IOAE estima un avance de 0.1% en agosto y septiembre, pero sin revertir la caída de 0.9% de julio.

El enfriamiento de la economía se debe a la debilidad del sector secundario, o de la industria, que anotaría una caída de 3.0% anual en septiembre y con lo que ligaría siete meses a la baja.

En tanto, las actividades terciarias o de servicios tendrían un avance de 0.8% anual en septiembre, desde 0.4% anual de agosto.

Ambos sectores viven momentos distintos. La industria se ralentiza ante un enfriamiento de la demanda externa, principalmente la estadounidense y los servicios exhiben resiliencia y dan soporte a la demanda interna.

Trimestre perdido para la economía

Si bien se trata de estimaciones oportunas, los datos del IOAE permiten estimar que la economía tendría una caída de 0.8% anual en el tercer trimestre, revirtiendo un avance de 0.8% anual en el periodo previo.

Por sector de actividad económica, la industria habría descendido 2.8% anual, con lo que sumaría cuatro trimestres con retrocesos; en tanto, los servicios tendrían un avance de 0.5% anual.

En el balance enero-septiembre, la actividad económica acumula un avance de apenas 0.1%, con base en las estimaciones del IOAE.

Sin embargo, estas cifras tendrán modificaciones, pues este miércoles el Inegi publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de agosto.